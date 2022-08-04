"Ейфорія "асвабаждения" минула": окупанти знайшли застосування мешканцям нещодавно захоплених міст

війна, вулиця, руїни, Луганська область

Окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п’ять разів застосована ствольна артилерія, ще п’ять – реактивна.

В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

російський вертоліт, війна, авіація РФ

«Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення «лнр» є тягарем для бюджету рф. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія «асвабаждения» швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах», - розповів Гайдай, додавши, що страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України.

Тепер цих людей росіяни направляють у військкомати проти волі.Так, за словами Гайдая, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків.

«Ними і поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують», - підкреслив голова Луганської ОВА.

Також він повідомив, що 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.


Катерина Петренко, politeka.net





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