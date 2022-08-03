"Ми б вже були у Владивостоці": в Україні закликали західні країни наслідувати приклад Польщі

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії Збройним Силам України катастрофічно не вистачає важкого озброєння.

Про це заявив позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Rzeczpospolita.

Арестович нагадав, що силам оборони доводиться вести війну з лінією фронту близько 1300 км, і всього є понад 2600 км кордону, який потрібно убезпечити.

"Для повноцінного та ефективного наступу нам не вистачає важкої техніки. Потрібно розуміти, що це не локальна війна – це найбільша континентальна війна з 1945 року. А таку кількість зброї ми не впораємося", – заявив Арестович.

Він також зазначив, що якби кожна країна західної Європи підтримувала Україну з такою рішучістю, як Польща, то "ми вже були б у Владивостоці".