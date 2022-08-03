Шредер підтвердив, що зустрічався з Путіним наприкінці липня

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого критикують за наближеність до Кремля та діяльність у російських держконцернах, підтвердив, що наприкінці липня знову зустрічався з президентом РФ Владіміром Путіним. Він заявив, що Путін хотів би «знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів», повідомляє DW .

Шредер також підкреслив, що вважає першим успіхом у процесі «мирного врегулювання» укладання «зернової угоди» РФ , України, Туреччини та ООН .

«Можливо це могло б бути повільно розширено до припинення вогню», - заявив він.

Одночасно колишній канцлер підкреслив особливу відповідальність, яку несе Берлін разом із Парижем, зазначивши, що наразі їхні дії є недостатніми для закінчення війни.

Шредер також позитивно відгукнувся про кроки, які робить президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Крім зернової угоди екс-канцлер також нагадав про переговори в Туреччині російської та української делегацій у березні.

Шредер, якого у ЗМІ також називають давнім другом глави Кремля, назвав вторгнення РФ в Україну «помилкою російського уряду», але знову відмовився розривати свої особисті відносини з Путіним.

Також, на думку Шредера, Ангела Меркель і Штайнмайєр ухвалили «мудре рішення» на саміті НАТО у 2008 році щодо відмови від вступу України до Альянсу.

Прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив , що Путін особисто зустрівся зі Шредером у Москві. За словами Пєскова, Шредер висловив стурбованість енергетичною кризою, що розгорається в Європі. Також у Кремлі повідомили, що екс-канцлер Німеччини не виявляв бажання ставати посередником у вирішенні ситуації в Україні чи газової проблеми.

Крім того, Пєсков заявив, що Шредер на зустрічі запитував у Путіна, чи можна задіяти «Північний потік — 2» для постачання газу до Європи в нинішній ситуації.

«Кремль має запис бесіди Путіна і Шредера на випадок, якщо хтось "вирішить грати" її змістом», - сказав речник Кремля.