Путін не контактуватиме з Цзіньпіном через Тайвань

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що контактів президента РФ Владіміра Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна для обговорення ситуації навколо Тайваню не буде. Його виступ під час останнього брифінгу цитують росЗМІ .

"Контакти Путіна та Сі Цзіньпіна на тлі ситуації навколо Тайваню не заплановані", - зазначив Пєсков.

При цьому учора у РФ назвали "явною провокацією" візит на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.