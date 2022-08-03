Путін не контактуватиме з Цзіньпіном через Тайвань

Хоча учора в Москві приліт Пелосі назвали "явною провокацією", інформує ZN.ua.

Путін не контактуватиме з Цзіньпіном через Тайвань
© Офіційний сайт Кремля

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що контактів президента РФ Владіміра Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна для обговорення ситуації навколо Тайваню не буде. Його виступ під час останнього брифінгу цитують росЗМІ.

"Контакти Путіна та Сі Цзіньпіна на тлі ситуації навколо Тайваню не заплановані", - зазначив Пєсков.

При цьому учора у РФ назвали "явною провокацією" візит на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

"Розглядаємо її візит як явну провокацію в дусі агресивної лінії США щодо всебічного стримування КНР. Вважаємо, що відносини між сторонами Тайванської протоки – це суто внутрішня справа Китаю", - йдеться в останній заяві МЗС.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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