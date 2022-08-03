«Кохайтеся, чорнобриві», але після війни: в Україні відклали легалізацію одностатевих шлюбів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби. На його думку, до цього питання можна буде повернутися після війни. Про це йдеться в офіційній відповіді президента.

Там сказано, що згідно з Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

«Конституція не може бути змінена під час воєнного стану, однак Уряд розробляв варіанти стосовно легалізації в Україні реєстрованого цивільного партнерства», – йдеться у відповіді президента.

Звернення про легалізацію цивільного партнерства президент уже скерував до прем’єр-міністра.