Китай починає "душити" Тайвань через Пелосі - припинено експорт піску: які наслідки
Китай ухвалив рішення з 3 серпня призупинити постачання природного піску на Тайвань. Про це повідомило міністерство комерції КНР.
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Крім того, китайським громадянам та компаніям
Санкції було введено після того, як 2 серпня на Тайвань прилетіла речник палати представників конгресу США Ненсі Пелосі — третя особа в американській політичній системі (спікер нижньої палати конгресу не приїжджав на Тайвань з 1997 року). Пелосі відвідала парламент Тайваню та зустрілася з головою адміністрації острова Цай Інвень, яка вручила їй нагороду Орден Благобажаних хмар.
Візит Пелосі на Тайвань викликав обурення китайської влади. Вони
Крім того, у Канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР
Раніше Китай уже запроваджував заборону на експорт піску на Тайвань у 2007 році; тоді його скасували за рік.
Тайвань не має великої кількості природних ресурсів, тому покладається на зовнішні джерела для задоволення свого попиту на корисні копалини, що росте.
У 2020 році Тайвань імпортував майже 5,7 мільйона тонн піску та гравію (з них на природний пісок, який використовується при виробництві бетону та асфальту, припало 8%). Дев'ять десятих цього обсягу поставили з Китаю.
Багато країн змушені імпортувати пісок. Серед них і арабські країни, де піску, здавалося б більш ніж достатньо. Але не все так просто. Пісок із пустелі для будівництва непридатний. Піщини занадто дрібні і гладкі і погано зчіплюються між собою. Тому, наприклад, великі та міцні бетонні будівлі з використанням пустельного піску збудувати не вдасться.
А найбільшим імпортером піску на планеті вже кілька років є Сінгапур. Пісок місту-державі потрібен не тільки для будівництва, але і для програми збільшення території, що проводиться вже півстоліття за рахунок намиву суші. За останні 20 років країна імпортувала понад 520 млн. тонн піску.
Щодо Тайваню, острів також відомий своїм міжнародним фестивалем скульптур з піску, який був заснований у 2008 році. Проте на цей захід санкції Китаю навряд чи особливо вплинуть.