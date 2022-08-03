Китай починає "душити" Тайвань через Пелосі - припинено експорт піску: які наслідки

Китай ухвалив рішення з 3 серпня призупинити постачання природного піску на Тайвань. Про це повідомило міністерство комерції КНР .

За інформацією митної служби Китаю, з 3 серпня також припинено імпорт цитрусових та двох видів риби з Тайваню.

Крім того, китайським громадянам та компаніям заборонили співпрацювати з двома фондами з Тайваню, яких китайська влада звинувачує у підтримці сепаратизму та спробах очорнити Китай .

Санкції було введено після того, як 2 серпня на Тайвань прилетіла речник палати представників конгресу США Ненсі Пелосі — третя особа в американській політичній системі (спікер нижньої палати конгресу не приїжджав на Тайвань з 1997 року). Пелосі відвідала парламент Тайваню та зустрілася з головою адміністрації острова Цай Інвень, яка вручила їй нагороду Орден Благобажаних хмар.

Візит Пелосі на Тайвань викликав обурення китайської влади. Вони оголосили про проведення військових навчань біля Тайваню.

Крім того, у Канцелярії у справах Тайваню при Держраді КНР застерегли влади острова від "вступу в змову із зовнішніми силами для здійснення провокацій щодо „незалежності“", додавши, що це "штовхне Тайвань у вир катастрофи".

Раніше Китай уже запроваджував заборону на експорт піску на Тайвань у 2007 році; тоді його скасували за рік.

Тайвань не має великої кількості природних ресурсів, тому покладається на зовнішні джерела для задоволення свого попиту на корисні копалини, що росте.

У 2020 році Тайвань імпортував майже 5,7 мільйона тонн піску та гравію (з них на природний пісок, який використовується при виробництві бетону та асфальту, припало 8%). Дев'ять десятих цього обсягу поставили з Китаю.

Багато країн змушені імпортувати пісок. Серед них і арабські країни, де піску, здавалося б більш ніж достатньо. Але не все так просто. Пісок із пустелі для будівництва непридатний. Піщини занадто дрібні і гладкі і погано зчіплюються між собою. Тому, наприклад, великі та міцні бетонні будівлі з використанням пустельного піску збудувати не вдасться.

Тайвань є третьою країною у світі за обсягами використання піску у будівельній індустрії. За оцінками експертів з BGR, найбільше піску з цією метою споживає сам Китай . За ним слідують США , Тайвань, Гонконг, Сінгапур. У Європі найбільшим споживачем є Німеччина.

А найбільшим імпортером піску на планеті вже кілька років є Сінгапур. Пісок місту-державі потрібен не тільки для будівництва, але і для програми збільшення території, що проводиться вже півстоліття за рахунок намиву суші. За останні 20 років країна імпортувала понад 520 млн. тонн піску.

Щодо Тайваню, острів також відомий своїм міжнародним фестивалем скульптур з піску, який був заснований у 2008 році. Проте на цей захід санкції Китаю навряд чи особливо вплинуть.