Байден може повторити операцію в Афганістані, якщо США буде щось загрожувати — Пентагон

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США готові ліквідувати будь-яких лідерів, якщо ті будуть становити загрозу для країни. Підтвердженням цього є вбивство ватажка терористичного угрупування "Аль-Каїда" Аймана аль-Завахірі, інформує ZN.ua .

Під час брифінгу у Білому домі Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден може повторити таку операцію.

"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні у нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - заявив Кірбі.