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2022-08-03
Байден може повторити операцію в Афганістані, якщо США буде щось загрожувати — Пентагон
Весь світ вже мав можливість в цьому переконатися.
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США готові ліквідувати будь-яких лідерів, якщо ті будуть становити загрозу для країни. Підтвердженням цього є вбивство ватажка терористичного угрупування "Аль-Каїда" Аймана аль-Завахірі, інформує
"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні у нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - заявив Кірбі.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua