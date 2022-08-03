Байден може повторити операцію в Афганістані, якщо США буде щось загрожувати — Пентагон

Весь світ вже мав можливість в цьому переконатися.

Байден може повторити операцію в Афганістані, якщо США буде щось загрожувати — Пентагон

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США готові ліквідувати будь-яких лідерів, якщо ті будуть становити загрозу для країни. Підтвердженням цього є вбивство ватажка терористичного угрупування "Аль-Каїда" Аймана аль-Завахірі, інформує ZN.ua.

Під час брифінгу у Білому домі Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден може повторити таку операцію.

"Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні у нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси. Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову", - заявив Кірбі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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