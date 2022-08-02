Найближчі місяці на фронті будуть вирішальними — ОП

Голова ОП Андрій Єрмак повторив тезу про те, що саме для Росії є вигідним затягування війни до зими. Про це сказав він в інтерв'ю японській телекомпанії NHK.

"Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче і важче. Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - зазначив Єрмак, пояснюючи, що найближчі місяці будуть вирішальними на фронті.

За словами очільника ОП, ЗСУ посилюють контроль на півдні. Їх головним завданням залишається звільнення всіх територій, які там вдалося окупувати росіянам.