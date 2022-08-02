Найближчі місяці на фронті будуть вирішальними — ОП

ЗСУ посилюють контроль на півдні. Завданням захисників залишається звільнення всіх територій, які росіянам вдалося окупувати, інформує ZN.ua.

Голова ОП Андрій Єрмак повторив тезу про те, що саме для Росії є вигідним затягування війни до зими. Про це сказав він в інтерв'ю японській телекомпанії NHK.

"Якщо бойові дії в цій війні триватимуть до зими, повертати територію буде все важче і важче. Ми зосередимо наші обговорення на вжитті всіх можливих заходів, щоб вийти з глухого кута до того, як цей час прийде", - зазначив Єрмак, пояснюючи, що найближчі місяці будуть вирішальними на фронті.

За словами очільника ОП, ЗСУ посилюють контроль на півдні. Їх головним завданням залишається звільнення всіх територій, які там вдалося окупувати росіянам.

"У цій війні ми ніколи не підемо на поступки у плані нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету", - зазначив Єрмак, додавши, що США та країни Заходу повинні продовжити введення санкцій проти РФ, яка, до слова, продовжує використовувати тему експорту енергоносіїв в якості інструментів для шантажу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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