Турбіна для Північного потоку: Шольц стверджує, що таким був план щодо «викриття блефу Путіна»

За його словами, ремонт турбіни повинен усунути привід, через який РФ могла б відмовитися постачати газ до Європи, інформує ZN.ua.

Турбіна для Північного потоку: Шольц стверджує, що таким був план щодо «викриття блефу Путіна»
© depositphotos / Ale_Mi

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав причину, через що Німеччина попросила Канаду відремонтувати та повернути турбіни для відновлення повноцінної роботи «Північного потоку» в обхід антиросійських санкцій. За його словами, «щоб усунути привід, який РФ могла б використати для подальшої відмови від постачання газу Німеччині та Європі». Саме так він заявив канадській газеті The Globe and Mail.

За його словами, Росія використовує турбіну як привід для скорочення постачання газу, "тому прем'єр Трюдо ухвалив рішення, яке зміцнило позиції Німеччини та Європи: він прибрав цей привід".

"Завдяки йому ми змогли викрити блеф Путіна. Ми й так не вірили, що скорочення постачання було викликано технічними причинами. Росія намагається чинити тиск і нацьковувати одного союзника на іншого. Ми не повинні допустити, щоб це йому вдалося. Оскільки турбіна готова до постачання, Росія має поновити свої договірні зобов'язання", – заявив Шольц.

За його словами, якщо Кремль все одно не наростить подавання газу, "нехай це буде кришталево ясно всьому світу".


Олена Середа, ZN.ua





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