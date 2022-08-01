Окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів

Бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні «матеріальні стимули»

Окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів
Росіяни оголосили набір колаборантів
© ГУР МО України

У тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати «масовку» на так званих «спонтанних акціях» на підтримку проведення референдуму – повідомляє Головне управління розвідки ВСУ.

«Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ. Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар акцій», - зазначають у розвідці.

За інформацією розвідників, робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину «Фокстрот». Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів).

Та за даними розвідки, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні «матеріальні стимули». З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити «активістів» з території окупованого Криму.

Продовжується, за даними ГУР, і завезення так званих «гуманітарних вантажів» з території РФ.

«Умовами отримання «гуманітарки» або її грошової компенсації є участь у так званих «акціях підтримки» окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено «громадський рух «Мы вместе с Россией»». Його завдання – організація проплачених «масових акцій на підтримку референдуму», - додають у розвідці.

Курувати питаннями розподілу «гуманітарки» та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії «Єдина Росія»


Артем Руденко, ZN.ua





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