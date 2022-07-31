Внаслідок обстрілів Миколаєва загинув власник агрофірми "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина

Олексій Вадатурський — президент аграрної компанії Нібулон загинув під час обстрілу Миколаєва 31 липня. Ворожа ракетна атака забрала життя і дружини Олексія Вадатурського.

Співчуття Андрію Вадатурському, екс-нардепу та голові наглядової ради Нібулона через трагічну загибель батька та матері висловив його колега Тарас Батенко. Дзеркало Тижня також висловлює свої співчуття синові Олексія, Андрію Вадатурському.

Олексій Вадатурський – український аграрій та Герой України. Він заснував найбільше сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в $430 млн, Вадатурський посів 24 місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

На трагічну звістку відреагував і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який із 2007 по 2010 рік був заступником Олексія Вадатурського у компанії Нібулон.