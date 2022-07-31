Внаслідок обстрілів Миколаєва загинув власник агрофірми "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина
Садиба Олексія Вадатурського знаходилася на території колишньої військової частини, землі якої під забудову Миколаївська міськрада роздала на початку 2000-х років, інформує
Олексій Вадатурський — президент аграрної компанії Нібулон загинув під час обстрілу Миколаєва 31 липня. Ворожа ракетна атака забрала життя і дружини Олексія Вадатурського.
Співчуття Андрію Вадатурському, екс-нардепу та голові наглядової ради Нібулона через трагічну загибель батька та матері висловив його колега Тарас Батенко. Дзеркало Тижня також висловлює свої співчуття синові Олексія, Андрію Вадатурському.
Олексій Вадатурський – український аграрій та Герой України. Він заснував найбільше сільськогосподарське підприємство "Нібулон".
У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в $430 млн, Вадатурський посів 24 місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.
На трагічну звістку відреагував і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який із 2007 по 2010 рік був заступником Олексія Вадатурського у компанії Нібулон.