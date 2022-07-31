Німеччина, Угорщина та Італія патрулюватимуть повітряний простір країн Балтії

Вони замінять бельгійські, французькі та іспанські екіпажі, які контролювали регіон з квітня

Німеччина, Угорщина та Італія патрулюватимуть повітряний простір країн Балтії
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З понеділка, 1 серпня, італійські, угорські та німецькі винищувачі будуть упродовж кількох місяців контролювати повітряний простір країн Балтії. Про це сказано у повідомленні країн НАТО.

У повідомленні сказано, що чотири угорські винищувачі JAS-39 і близько вісімдесяти осіб керуватимуть місією з авіабази Шяуляй в Литві. Чотири німецькі літаки Eurofighter вилетять з Емарі в Естонії. До них приєднаються італійські винищувачі Eurofighter, які базуються в польському Мальборку.

«Повітряна поліція НАТО є яскравим прикладом солідарності Альянсу в дії, – сказала речниця НАТО Оана Лунгеску. – У той час, коли європейська безпека була фундаментально змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди пильні».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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