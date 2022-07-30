Киянин організував схему незаконного переправлення через кордон чоловіків, які підлягають мобілізації — СБУ

СБУ затримала ділка, який допоміг втекти за кордон близько 20 українським призовникам. Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час, організував житель Києва. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Зокрема, слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджувальними листами про навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тисячі з особи.

Послугами зловмисника скористалися майже два десятки громадян. СБУ встановила їх особи, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Зазначається, що співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього зловмисника затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків у затриманого вилучили докази протиправної діяльності, йому повідомили про підозру.