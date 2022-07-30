Нацрада через суд стягне штраф с підсанкційного каналу

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про стягнення штрафів з каналів «Наш», «Максі ТВ» та «ТРК «Здоров’я». Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні 28 липня.

Регулятор клопотатиме про примусове стягнення штрафів з телеканалів на загальну суму близько 280 тис. грн.

Рішення про накладення штрафу Нацрада ухвалила ще у січні-лютому 2022 року, проте мовники не сплатили їх.

«Оскільки компанії не направили документального підтвердження сплати попереднього штрафу, регулятор вирішив звернутися до суду про примусове його стягнення. Загальна сума всіх штрафів за цими санкціями – майже 280 тис. грн» — повідомили в Нацраді.

Усі три мовники не сплатили штрафи у передбачений законодавством 30 денний термін. Через це за кожен прострочений день нараховується пеня у розмірі 1%.

Як повідомлялось в повідомленні, телеканали «Здоров'я» та «НАШ» отримали штрафи через поширення в ефірі у висловлюваннях розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті. Телеканали «НАШ» та «Максі-ТВ» оштрафували також через недотримання вимог законодавства щодо частки української мови у програмах та передачах.

11 лютого РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ".