Мета удару по Оленівці — зірвати домовленості щодо обмінів — офіс президента

В окупованій російськими військами Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії, а удар російських військ по місцю утримання українських військовополонених був ретельно спланованим, заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

«Оленівка. Ще одна вкрай цинічна провокація російських окупаційних військ із початку війни. Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation», - заявив він.

Він підкреслив, що ЗСУ мають усі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які належить знищити, а в Оленівці таких не було.

«Мета «оленівського злочину» — приховати свідчення про масштаби російських військових злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та (в цьому випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів», - вказав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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