За добу війська РФ вбили вісім мирних жителів Донецької області, ще 19 людей поранені — голова ОВА

Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів Донецької області. За минулу добу від рук загарбників загинули вісім людей, ще 19 отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.