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2022-07-29
За добу війська РФ вбили вісім мирних жителів Донецької області, ще 19 людей поранені — голова ОВА
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, інформує
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram
Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів Донецької області. За минулу добу від рук загарбників загинули вісім людей, ще 19 отримали поранення. Про це
«Росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення», - йдеться у повідомленні.
Крім того, за словами голови ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Анастасія Гурін, ZN.ua