У Брянській області ранок розпочався з численної "бавовни" в районі військової частини: фото та відео

З ранку у п'ятницю, 29 липня, у Брянській області, яка межує із Сумською та Чернігівською областями України, в районі військової частини пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Апостроф .

Зокрема, повідомляється про вибухи на території військової частини в селі Климово Брянської області. Також пишуть про вибухи у селах Курковичі та Клинці. Офіційної інформації щодо цього поки що немає.

Пишуть про щонайменше десять "прильотів". Як повідомив один із місцевих жителів, обстріл почався з 5-ї ранку, за його словами, це було "щось великокаліберне", в навколишніх будинках здригалися стіни. Однак, за його словами, за попередньою інформацією, приватний сектор не постраждав.

На місці прильотів виникло кілька осередків задимлення.