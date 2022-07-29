Суд змінив вирок російському військовому Шишимаріну, який убив жителя Сумської області

Колегія суддів Київського апеляційного суду змінила вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, який убив жителя Сумської області, та замінила довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі, повідомило видання Ґрати у Telegram .

23 травня Солом'янський суд Києва визнав російського солдата винним у порушенні законів та звичаїв війни, із умисним вбивством 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова, який загинув 28 лютого 2022 року.