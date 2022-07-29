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2022-07-29
Суд змінив вирок російському військовому Шишимаріну, який убив жителя Сумської області
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Колегія суддів Київського апеляційного суду змінила вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, який убив жителя Сумської області, та замінила довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі, повідомило видання Ґрати у
23 травня Солом'янський суд Києва визнав російського солдата винним у порушенні законів та звичаїв війни, із умисним вбивством 62-річного жителя села Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова, який загинув 28 лютого 2022 року.
Анастасія Гурін, ZN.ua