Корбан спростував інформацію про ізраїльський паспорт та звернувся до голови РНБО

Генадій Корбан спростував інформацію про ізраїльське громадянство та звернувся до очільника РНБО Олексія Данилова.

«На заборонених СБУ проросійських ТГ-каналах почали розганяти нібито мій ізраїльський паспорт. Якщо на підставі вкидання російської підробки мене позбавили громадянства, то хотів би отримати з цього приводу офіційне роз'яснення української державної міграційної служби. Підкреслю: офіційна підстава для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутня», - написав Корбан на своїй сторінці у Facebook.

Також Генадій Корбан звернувся до секретаря РНБО Олексія Данилова в зв’язку із закликом останнього до політиків зізнатися про наявність у них другого громадянства.