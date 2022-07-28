Корбан спростував інформацію про ізраїльський паспорт та звернувся до голови РНБО
За його словами, офіційна підстава для позбавлення його громадянства відсутня
Генадій Корбан спростував інформацію про ізраїльське громадянство та звернувся до очільника РНБО Олексія Данилова.
«На заборонених СБУ проросійських ТГ-каналах почали розганяти нібито мій ізраїльський паспорт. Якщо на підставі вкидання російської підробки мене позбавили громадянства, то хотів би отримати з цього приводу офіційне роз'яснення української державної міграційної служби. Підкреслю: офіційна підстава для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутня», -
Також Генадій Корбан звернувся до секретаря РНБО Олексія Данилова в зв’язку із закликом останнього до політиків зізнатися про наявність у них другого громадянства.