Закупівля зброї для України – Резніков розповів про роль бізнес-партнера Єрмака

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як Україна закуповуватиме західну зброю. Для цього, за словами міністра, буде створено агентства, подібні до логістичної структури НАТО – NSPA.

Однією з таких організацій стане «Агенція оборонних закупівель», яка займатиметься закупівлею озброєнь. Друга, назву якої Резніков не назвав, закуповуватиме амуніцію, паливо, харчування, вирішуватиме питаннями логістики тощо, за прозорими західними стандартами.

У коментарі Lb.ua Резніков наголосив, що міністерству складно працювати з чинними спецекспортерами, оскільки вони налаштовані перш за все на експорт української зброї, а не імпорт, мають велику комерційну складову і внутрішню конкуренцію.

Ще у грудні 2021 року, невдовзі після призначення на посаду, Резніков озвучував намір створити в Україні структуру для воєнних закупівель за стандартами НАТО.

За словами міністра, «Агенція оборонних закупівель» створювалося за зразком NATO Support and Procurement Agency (NSPA), щоб зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію.

«NSPA – це такий своєрідний Amazon, тільки з товарами мілітарного призначення. Саме за цією моделлю з врахуванням стандартів НАТО створено «Агенцію оборонних закупівель» Міноборони. Це прозорий механізм, який зрозумілий для наших партнерів, для бізнесу, для виробників. (…)У такий спосіб ми здійснюємо інтеграцію до НАТО де-факто», - розповів міністр.

Робота зі створення цієї Агенції розпочалася наприкінці січня і мала закінчитися у березні, однак завадила повномасштабна війна. Кілька тижнів тому Агенцію офіційно зареєстрували, зараз почнеться розгортання її роботи.

Резніков також розповів, чим Агенції займатиметься Денис Шарапов. Профільного заступника міністра оборони пов’язують із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком та російськими спецслужбами.

Міністр стверджує, що призначення Шарапова не створює жодних корупційних ризиків, а рішення покликати Шарапова працювати у МОУ було його особистим, через брак у міністерстві фахових спеціалістів із закупівлі зброї.

«Створення «Агенції оборонних закупівель» – це відповідь на сірі схеми різноманітних спецекспортерів, які накручували комісію, бонуси і ще бозна-що, бо ринок озброєння дуже складний. Моя – міністра – відповідальність, щоб в мене в міністерстві не було корупції. Відповідно, я зробив пропозицію людині, я створюю агенцію, яка буде працювати за натівськими стандартами, щоб унеможливити будь-які «хитрі» схеми», - пояснив він.

Шарапов займатиметься «налаштуванням комунікації з NSPA, налагодженням протоколів та прозорої, зрозумілої, транспарентної системи закупівель» у перевірених Альянсом постачальників, додав Резніков.

«Розмовляти ми будемо тільки після того, як пройдемо якийсь шлях, і тоді, якщо будуть висунуті якісь обвинувачення, це буде моя політична за це відповідальність та юридична – того, хто буде до цього залучений», - додав він.

Появу публікації про сумнівні зв’язки Шарапова Резніков пов’язує із політичними іграми тих, для кого «війна вже закінчилася». Начебто у такий спосіб вони заробляють собі політичні бонуси. Міністр стверджує, що немає зради у тому, що люди «просто знайомі».