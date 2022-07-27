ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи військ РФ в Херсонській області

По Антонівському мосту пересуватися неможливо.

ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи військ РФ в Херсонській області
© Севкор

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що пересуватися Антонівським мостом, по якому українські військові вночу у середу, 27 липня, завдали ударів, неможливо. ЗСУ знищили логістичні й транспортні шляхи загарбників.

"Вночі ЗСУ нанесли високоточні удари по Антонівському мосту в Херсоні. Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів", - зазначив Бутрій у Facebook.

Він також наголосив, що визволення Херсонської області від російських окупантів триває.


Анна Конюченко, ZN.ua





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