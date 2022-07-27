Заповідні території Карпатського природного парку можуть забрати під потреби "Буковеля" - експерт

200 гектарів територій Карпатського національного природного парку планують забрати під потреби курорту "Буковель".

Для цього на посаду директора планують призначити людину, пов’язану з групою "Приват" Ігоря Коломойського, повідомив політичний експерт та блогер Олексій Голобуцький, інформує Апостроф .

"На посаду директора Карпатського національного природного парку наполегливо просувають "свою" людину, ігноруючи кандидатури багаторічних захисників парку. Відбувається це попри активні протести колективу КНПП та місцевих мешканців", - розповів експерт.

За його словами, починаючи з 2019 року, періодично проводився конкурс на посаду директора нацпарку. Працівники установи неодноразово заявляли про підтримку діючого директора парку Володимира Слободяна та його заступника Олександра Киселюка, однак у комісії Міністерства захисту довкілля відверто саботували вибори директора.

"Тепер, прикриваючись воєнним станом, керівника "Карпатського" можуть призначити і без конкурсу", - пояснив Голобуцький.

Він пояснив, що новим директором КНПП може стати особа, якій менш ніж рік тому відмовили в участі у конкурсі через відсутність необхідного стажу.

"За цей короткий проміжок часу він не міг набратися досвіду для управління одним з головних парків країни. Просто за ним стоять сили, що дуже хочуть здихатися досвідчених та добросовісних керівників парку та отримати вільний доступ до ресурсів КНПП. І, здається, мова йде про усім відому групу "Приват", які запланували відчуження близько 200 га заповідної території "Карпатського" під потреби "Буковеля"", - вважає блогер.

Він нагадав, що бойові дії вже охопили майже половину площ усіх заповідників та національних парків України.

"Тож сьогодні вкрай важливо уважно спостерігати за долею заповідних територій, які знаходяться на віддалі від бойових дій. Бо, як виявилося, війна не є перешкодою для бажаючих "роздерибанити" природні багатства", - підкреслив Голобуцький.