"Ми обороняємось на майже 270 градусів": екскомандувач ССО пояснив, в чому унікальність теперішньої фази війни

Колишній командувач ССО Григорій Галаган пояснив, що сьогодні ЗСУ обороняють фронт майже на 270 градусів, в чому й полягає унікальність теперішньої фази війни. Про це він розповів під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Унікальність війни в нинішній фазі, мабуть, у тім, що ми обороняємось на майже 270 градусів. Понад 2 тисячі кілометрів — куди не кинься, або ворог, або той, хто ворога підтримує. Тому Сили спеціальних операцій присутні зараз усюди", - пояснив Галаган, інформує ZN.ua .

Він також назвав завдання ССО: вони курують Рух опору, проводять інформаційно-психологічні операції та бойову роботу - "кінетичні дії".