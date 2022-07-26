NYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причину
Світ не може задобрити Росію поступками, якщо джерело приниження, від якого вона страждає, - це вона сама, інформує
Жінка на ім’я Валентина жила селі Ягідне на півночі України, коли російські війська почали вторгнення. Одного дня високий, білявий солдат прийшов до неї додому, щоб помитися. Вона запитала його, що росіяни роблять в Україні.
«Ми хочемо, щоб ви були з нами, щоб ви були з Росією», - сказав він їй.
В реальності «бути з нами» означало для Ягідного наступне: російські солдати зібрали 300 селян у погребі під школою, поруч з якою поставили свою артилерію. Таким чином, людей перетворили на живий щит. Найстаршому жителю села, який опинився в погребі, було 96 років.
«Ми тут, щоб захистити вас», - говорили російські солдати. Але вони тримали людей в погребі близько місяця. За цей час 10 людей померли, тому що росіяни не забезпечили їм належну медичну допомогу. Інші жителі Ягідного, такі як Валентина, продовжували жити вдома. Хоча їхні будинки російські солдати пограбували.
«Я їздив у Ягідне всередині квітня, невдовзі після того, як його визволили українські війська. Це село - не рідкісний випадок жорстокості, яку Росія намагається виставити як братерство в Україні. Впродовж всієї війни «бути з нами» було синонімом звірств: масового бомбардування шкіл, житлових будинків і лікарень, а також зґвалтувань і страт цивільних. Це також синонім приниження», - пише в статті для
Він пояснює, що принизити когось - це застосувати свою силу проти когось, щоб змусити почуватися нікчемним і залежним від вас. Тому очевидно, що російська армія хоче принизити українців, відібравши у них незалежність і право ухвалювати власні рішення.
«Ця війна - це акт імперіалізму, це колоніальна війна, націлена знищити право на існування іншого народу і підкорити його. Але не йдеться про будівництво імперії в значенні холоднокровного плану територіального розширення і здобуття економічних ресурсів. Це лише черговий акт імперії приниження, яку збудував Владімір Путін», - наголошує автор.
Російський автократ намагається переконати світ, що його країна керується об’єднавчими ідеями про культурну гордість і консервативні цінності, винятковість і ідеальну ізоляцію. Але в реальності путінська Росія не має чіткої ідеології. Вона наповнена хаосом протиріч, в якому поєднується радянська ностальгія і культурна зарозумілість, яка звеличує Російську імперію. Домінування російської етнічності і православного християнства якимсь чином може співіснувати з гордістю через національне і релігійне різноманіття країни. Росія - це «бастіон консервативних цінностей» з найвищим у світі рівнем розлучень. А телебачення Кремля намагається «роздмухати» кожен комплімент і примирливий жест з боку Заходу. Відео Такера Карлсона з Fox News, в яких він хвалить Росію, дуже поширені. Пропаганда Кремля стверджує, що Росія сповідує ізоляціонізм, але вона відчайдушно шукає схвалення за кордоном. Також успіх Путіна на посаді президента РФ спирався на його здатності щодня принижувати росіян, а потім діяти так, ніби він розуміє їхній гнів і знає, куди його направати: проти Заходу, проти України, проти будь-кого крім Кремля.