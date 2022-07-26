NYT: Спроби задобрити Путіна не зупинять війну в Україні через одну важливу причину

Жінка на ім’я Валентина жила селі Ягідне на півночі України, коли російські війська почали вторгнення. Одного дня високий, білявий солдат прийшов до неї додому, щоб помитися. Вона запитала його, що росіяни роблять в Україні.

«Ми хочемо, щоб ви були з нами, щоб ви були з Росією», - сказав він їй.

В реальності «бути з нами» означало для Ягідного наступне: російські солдати зібрали 300 селян у погребі під школою, поруч з якою поставили свою артилерію. Таким чином, людей перетворили на живий щит. Найстаршому жителю села, який опинився в погребі, було 96 років.

«Ми тут, щоб захистити вас», - говорили російські солдати. Але вони тримали людей в погребі близько місяця. За цей час 10 людей померли, тому що росіяни не забезпечили їм належну медичну допомогу. Інші жителі Ягідного, такі як Валентина, продовжували жити вдома. Хоча їхні будинки російські солдати пограбували.

«Я їздив у Ягідне всередині квітня, невдовзі після того, як його визволили українські війська. Це село - не рідкісний випадок жорстокості, яку Росія намагається виставити як братерство в Україні. Впродовж всієї війни «бути з нами» було синонімом звірств: масового бомбардування шкіл, житлових будинків і лікарень, а також зґвалтувань і страт цивільних. Це також синонім приниження», - пише в статті для New York Times Пітер Померанцев.

Він пояснює, що принизити когось - це застосувати свою силу проти когось, щоб змусити почуватися нікчемним і залежним від вас. Тому очевидно, що російська армія хоче принизити українців, відібравши у них незалежність і право ухвалювати власні рішення.

«Ця війна - це акт імперіалізму, це колоніальна війна, націлена знищити право на існування іншого народу і підкорити його. Але не йдеться про будівництво імперії в значенні холоднокровного плану територіального розширення і здобуття економічних ресурсів. Це лише черговий акт імперії приниження, яку збудував Владімір Путін», - наголошує автор.