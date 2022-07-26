Загони "тітушок" в Херсоні зафарбовують українську символіку: боряться з “екстремізмом”

Окупаційна адміністрація на Херсонщині створила загони "тітушок" для перефарбування української символіки, таким чином загарбники боряться з “екстремізмом”. Про ситуацію в місті та на захоплених територіях області повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Кремлівські сили, умовно кажучи, намагаються дати відповідь на радикальну діяльність тамтешнього руху опору.

"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи, нібито з місцевих. Проте чомусь "місцеві" закривають обличчя масками, або зйомку проводять зі спини. Дивно, що приховувати молоді, яка нібито не робить нічого протизаконного на відміну від "екстремістів" з українського підпілля", - зазначають на сторінках "Спротиву".