Загони "тітушок" в Херсоні зафарбовують українську символіку: боряться з “екстремізмом”
Водночас раніше херсонські партизани записали відеозвернення до окупантів, в якому обіцяли повторити нещодавню ліквідацію ворожих складів боєприпасів, інформує
Окупаційна адміністрація на Херсонщині створила загони "тітушок" для перефарбування української символіки, таким чином загарбники боряться з “екстремізмом”. Про ситуацію в місті та на захоплених територіях області
Кремлівські сили, умовно кажучи, намагаються дати відповідь на радикальну діяльність тамтешнього руху опору.
"Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи, нібито з місцевих. Проте чомусь "місцеві" закривають обличчя масками, або зйомку проводять зі спини. Дивно, що приховувати молоді, яка нібито не робить нічого протизаконного на відміну від "екстремістів" з українського підпілля", - зазначають на сторінках "Спротиву".