Макфол назвав «відповідального» за припинення війни в Україні

Мирні переговори потрібні, вважає дипломат. Але домагатися їхнього розблокування потрібно від Росії, інформує ZN.ua.

Макфол назвав «відповідального» за припинення війни в Україні
© yes-ukraine.org

Співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти РФ, експосол США в Москві Майкл Макфол відповів лідерам держав, які закликають якнайшвидше закінчити війну в Україні за столом переговорів.

Лоялістам Кремля, які закликають «тиснути на Київ», дипломат нагадав, що саме російський лідер несе відповідальність за війну в Україні.

«Я згоден з тими, хто стверджує, що Захід має наполегливіше домагатися припинення війни в Україні. Але в центрі цих зусиль має бути (президент РФ Владімір) Путін, а не (президент України Володимир) Зеленський. Путін розпочав цю війну. Путін вторгся до України. Без його участі війна не закінчиться», - сказав Макфол.

I agree with those that argue that the West must push harder to end the war in Ukraine. Націлення на те, що ефект, невідомий, повинен бути Putin, не Zelensky. Putin started ця war. Putin invaded Україна. Без нього на борту, він не буде завершений.

- Michael McFaul (@McFaul) July 25, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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