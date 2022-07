Макфол назвав «відповідального» за припинення війни в Україні

Співголова міжнародної робочої групи із санкцій проти РФ , експосол США в Москві Майкл Макфол відповів лідерам держав, які закликають якнайшвидше закінчити війну в Україні за столом переговорів.

Лоялістам Кремля, які закликають «тиснути на Київ», дипломат нагадав, що саме російський лідер несе відповідальність за війну в Україні.

«Я згоден з тими, хто стверджує, що Захід має наполегливіше домагатися припинення війни в Україні. Але в центрі цих зусиль має бути (президент РФ Владімір) Путін, а не (президент України Володимир) Зеленський. Путін розпочав цю війну. Путін вторгся до України. Без його участі війна не закінчиться», - сказав Макфол.

