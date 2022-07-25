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2022-07-25
Українські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному Лучі
Кількість ліквідованих військових РФ може зрости через травми, інформує
© СтратКом ЗСУ
Українські захисники влучили по готелю в місті Красний Луч Луганської області у неділю, 24 липня, та знищили 100 військових, зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій у
Зазначається, що в готелі в місті Красний Луч знаходився командний пункт російських військових.
За прогнозами відомства, кількість вбитих окупантів може зрости через травми.
Анна Конюченко, ZN.ua