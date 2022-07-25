Літаки та підставна "коханка": як ФСБ припустилося серйозної помилки в "іграх" зі спецслужбами України

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв спростував заяву Федеральної служби безпеки Росії про те, що нібито брав участі в операціях спецслужб. Раніше ФСБ звинуватила Україну та відомого журналіста у спробі викрадення літака з РФ , інформує Апостроф .

Дану інформацію він прокоментував "Радіо Свобода" та своїй сторінці у Twitter .

Він пояснив, що видання Bellingcat працювало над документальним фільмом-розслідуванням, яке незабаром опублікують, про те, як українські спецслужби та ФСБ проводять гру, прагнучи обдурити один одного.

Журналіст назвав операцію "однією з найшаленіших контр-контррозвідувальних операцій усіх часів". Дана операція була серйозною помилкою для ФСБ, адже стали відомі особи десятків російських офіцерів контррозвідки, методи роботи, а також агенти під прикриттям.

"Традиційно поєднуючи сфальсифіковані „докази“ з вільно інтерпретованими фактами, ФСБ також звинуватила особисто мене у причетності до змови із захоплення літаків (на фото: повністю сфальшоване повідомлення, звісно ж, у мене ніколи не було британського номера)", - пише він.

Христо Грозєв розповів, що ще в квітні поточного року в Україні було ухвалено закон, який передбачав винагороду за добровільну передачу українській армії російської бойової техніки. Виходячи з цього закону, українські оперативники вирішили звернутися із такою пропозицією до російських льотчиків. Про дану ініціативу дізналися в Bellingcat і почали знімати документальну стрічку.

Так, деякі російські пілоти, із якими контактували оперативники, надіслали відео, яке підтверджувало "доступ" до своїх літаків. , Хоч зараз ФСБ видає ці відео за "контрольовані витоки", при цьому розмиваючи внутрішню частину кабіни літака, зауважує Грозєв.

Почалися перемовини українських вербувальників з російськими пілотами, однак згодом їхній тон різко змінився. Очевидно, що пілоти більше не говорили про себе, бо почали виконувати вказівки ФСБ. Так, один із пілотів раптом заявив, що планує вивезти з країни не дружину, а коханку.

Грозєв за кілька хвилин з’ясував, що так звана "коханка" пілота працює на ФСБ. Це ж зрозуміли і українські оперативники. Весь час переговорів її "хлопця" з українською стороною "коханка" вела розмову з офіцером військової контррозвідки Федеральної служби безпеки.

Серед доказів участі ФСБ - один із пілотів раптово попросив в української сторони поради, як приспати свого другого пілота.

"У цю мить мені стало очевидно, що початкова операція закінчилася і перетворилася на подвійну „оперативну гру“, в якій обидві сторони намагалися отримати максимум інформації від іншої, при цьому згодовуючи їй максимум дезінформації", - зауважив журналіст.

Українська сторона почала передавати "пілотам" (тобто ФСБ) несправжні карти дислокації протиповітряної оборони та дезінформацію про злітно-посадкові смуги. У свою чергу, "пілоти" передали свої карти заходу на посадку (можливо, теж підробні). Українські оперативники переконали ФСБ відправити дружину одного з пілотів (спільно із командою ФСБ на хвості) у столицю Білорусі на обіцяну "зустріч" з українськими кураторами, після чого Федеральна служба безпеки даремно чекала чотири дні, зазначив Грозєв.

У підсумку "гра" спецслужб закінчилася тоді, коли до ФСБ, яка прагнула встановити особи українських агентів, дійшло, що на жодну із пропонованих зустрічей ніхто не прийде, а українська сторона - так не зв’яжеться зі справжнім пілотом.

"Ми все одно збираємося закінчити шалений фільм, незважаючи на несподівану кінцівку (поки що)", - наголосив журналіст.