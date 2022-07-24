ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач"

Збройні сили України збили черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook .

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що літак збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".