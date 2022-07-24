Новостей.COM ⇒
2022-07-24
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач"
Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", інформує
© Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Збройні сили України збили черговий російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у
"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що літак збив розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Оксана Лебедина, ZN.ua