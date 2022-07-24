Під Харковом підірвався трактор: водія врятувати не вдалося, фото

24 липня, у неділю, на околиці Харкова під час сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор, унаслідок чого тракторист загинув на місці.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

Вранці 24 липня тракторист працював на полі, на якому наїхав на вибухонебезпечний предмет - той здетонував, через що трактор загорівся, а його водій - чоловік 1982 року народження - загинув.

Також зайнялася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС прибули на місце події та загасили її.

У ГУ ДСНС закликають аграріїв бути уважними та пам'ятати про небезпеку, адже частина полів, лісів та інших земельних ділянок ще не обстежена відповідними фахівцями на вибухонебезпечні предмети через активні бойові дії в області.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в Маріуполі підірвався трактор МНС країни-терориста Росії, інформує Апостроф.


Ліза Бровко, Апостроф





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