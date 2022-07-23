Дружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман Світлана

У сім'ї російського політика Дмитра Медведєва негаразди. Його дружина Світлана закрутила роман із молодим коханцем. Ним став син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро Патрушев.

Дружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман Світлана

Дружина Дмитра Медведєва Світлана (у дівоцтві – Лінник) навчалася з ним в одній школі. Вона займається організацією громадських заходів у Санкт-Петербурзі. Подружжя має дорослого сина Іллю. У колах, наближених до пари, повідомили про розлад у сім'ї експрезидента Росії.

Стало відомо, що його дружина почала зустрічатися з міністром сільського господарства РФ Дмитром Патрушевим – шлюб соратника Володимира Путіна тріщить по швах.

Дружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман Світлана

За даними телеграм-каналу GeneralSVR, Світлана Медведєва звернулася до російського диктатора з проханням дозволити їй розлучитися. Невідомо, чому жінка змушена звертатися до президента РФ Володимира Путіна, а не до загсу чи суду. Проте складнощі з розлученнями були і в Радянському Союзі, який так вшановує країна-агресор.

Дружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман Світлана

Журналісти повідомили, що Світлана Медведєва втомилася від витівок чоловіка, який зловживає алкоголем та виставляє себе на посміховисько. Чого тільки варті його танці, які продовжують висміювати у Мережі.

До Дмитра багато хто ставиться негативно, а Патрушева вважають перспективним. Дехто пророкує йому місце глави держави.

"Як повідомляють Путіну, у дружини Медведєва, тієї самої з якою напередодні Дмитро Анатолійович вітав країну з днем сім'ї, з'явився постійний фаворит, років на 12 її молодше, зі знаменитої династії та з перспективами великого майбутнього", - зазначають інсайдери.

Нагадаємо, нещодавно Володимиру Путіну, який перебуває у стосунках із гімнасткою Аліною Кабаєвою, також приписали роман. Новою фавориткою ватажка Кремля стала 16-річна фігуристка Каміла Валієва.


Ловіцька Леся, Тудей





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