Дружина Дмитра Медвевєва пішла до молодого коханця: стало відомо, з ким закрутила роман Світлана

У сім'ї російського політика Дмитра Медведєва негаразди. Його дружина Світлана закрутила роман із молодим коханцем. Ним став син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро Патрушев.

Дружина Дмитра Медведєва Світлана (у дівоцтві – Лінник) навчалася з ним в одній школі. Вона займається організацією громадських заходів у Санкт-Петербурзі. Подружжя має дорослого сина Іллю. У колах, наближених до пари, повідомили про розлад у сім'ї експрезидента Росії.

Стало відомо, що його дружина почала зустрічатися з міністром сільського господарства РФ Дмитром Патрушевим – шлюб соратника Володимира Путіна тріщить по швах.

За даними телеграм-каналу GeneralSVR, Світлана Медведєва звернулася до російського диктатора з проханням дозволити їй розлучитися. Невідомо, чому жінка змушена звертатися до президента РФ Володимира Путіна, а не до загсу чи суду. Проте складнощі з розлученнями були і в Радянському Союзі, який так вшановує країна-агресор.

Журналісти повідомили, що Світлана Медведєва втомилася від витівок чоловіка, який зловживає алкоголем та виставляє себе на посміховисько. Чого тільки варті його танці, які продовжують висміювати у Мережі.

До Дмитра багато хто ставиться негативно, а Патрушева вважають перспективним. Дехто пророкує йому місце глави держави.

"Як повідомляють Путіну, у дружини Медведєва, тієї самої з якою напередодні Дмитро Анатолійович вітав країну з днем сім'ї, з'явився постійний фаворит, років на 12 її молодше, зі знаменитої династії та з перспективами великого майбутнього", - зазначають інсайдери.

Нагадаємо, нещодавно Володимиру Путіну, який перебуває у стосунках із гімнасткою Аліною Кабаєвою, також приписали роман. Новою фавориткою ватажка Кремля стала 16-річна фігуристка Каміла Валієва.