Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів із РФ до Калінінграда

Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів з території Росії до Калінінградської області, передає LRT .

Транзит відновили 22 липня після отримання роз’яснень Єврокомісії, які та надіслала Литві 20 липня. Згідно з ними, Росії дозволяється зараз возити у свою віддалену область лише певні категорії товарів лише залізничним транспортом.

Дозволяється транзит лише в тому разі, якщо товари є «необхідними», їхні обсяги не перевищують середніх значень за останні три роки та не мають ризиків, пов’язаних із обходом санкцій. Крім того, заборонено перевозити будь-яким видом транспорту технології військового та подвійного використання.