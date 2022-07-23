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2022-07-23
Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів із РФ до Калінінграда
Перевозити товари вантажівками все ще заборонено.
© Дело.ua
Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів з території Росії до Калінінградської області, передає
Транзит відновили 22 липня після отримання роз’яснень Єврокомісії, які та надіслала Литві 20 липня. Згідно з ними, Росії дозволяється зараз возити у свою віддалену область лише певні категорії товарів лише залізничним транспортом.
Дозволяється транзит лише в тому разі, якщо товари є «необхідними», їхні обсяги не перевищують середніх значень за останні три роки та не мають ризиків, пов’язаних із обходом санкцій. Крім того, заборонено перевозити будь-яким видом транспорту технології військового та подвійного використання.
Анастасія Дейна, ZN.ua