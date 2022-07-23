Європол не підтвердив інформацію про "контрабанду зброї з України" та висловив довіру державі

Європейське поліцейське управління не підтвердило слова свого речника нібито про "ознаки контрабанди зброї з України". В установі уточнили, що існує лише потенційна загроза таких випадків, однак висловили повну довіру українській владі у питанні постачання озброєння. Про це йдеться в офіційній заяві Європолу.

"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цього озброєння", – наголосили в заяві.

В установі пояснили, що потенційна загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки заснована на досвіді минулих воєнних дій у інших регіонах.

"Щодо війни в Україні, Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, що потрапляють у ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи", – зазначили в Європейському поліцейському управлінні.