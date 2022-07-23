Європол не підтвердив інформацію про "контрабанду зброї з України" та висловив довіру державі

Там уточнили, що напередодні лише попереджали про небезпеку контрабанди, інформує ZN.ua.

Європол не підтвердив інформацію про

Європейське поліцейське управління не підтвердило слова свого речника нібито про "ознаки контрабанди зброї з України". В установі уточнили, що існує лише потенційна загроза таких випадків, однак висловили повну довіру українській владі у питанні постачання озброєння. Про це йдеться в офіційній заяві Європолу.

"Європол тісно співпрацює з українськими посадовцями, щоб зменшити загрозу продажу зброї в Європейський Союз. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цього озброєння", – наголосили в заяві.

В установі пояснили, що потенційна загроза потрапляння вогнепальної зброї в чужі руки заснована на досвіді минулих воєнних дій у інших регіонах.

"Щодо війни в Україні, Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, що потрапляють у ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи", – зазначили в Європейському поліцейському управлінні.


Максим Царук, ZN.ua





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