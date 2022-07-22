РФ вкрала в України сталі на $600 млн – директор «Метінвесту»

Росія вивозить сталь із заводів і портів України на суму 600 мільйонів доларів – повідомив Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв’ю BBC

«Метінвесту» належить завод "Азовсталь", який став останнім оплотом українських військових і мирного населення під час бомбування Маріуполя.

За словами Риженкова, сталь перевозять до Росії та продають далі. Частина цієї сталі вже була сплачена клієнтами з Великої Британії.

«Під час штурму комбінату "Азовсталь", на який разом із дочірнім заводом імені Ілліча припадає 40% усього виробництва сталі в Україні, загинули 300 співробітників і 200 родичів співробітників», - зазначив Риженков.

Керівник холдингу сказав, що, за даними відкритих джерел та власних інформаторів компанії, сталь переправляли до Росії та продавали на внутрішніх ринках або в країни Африки та Азії.

"Те, що вони роблять, - насправді мародерство. Вони крадуть не лише наші продукти, але й деякі з цих продуктів, які вже належать європейським клієнтам. Тож, по суті, вони не лише крадуть у нас, вони крадуть також й у європейців", - сказав Риженков.

Він зазначив, що компанія намагається задокументувати якомога більше випадків розкрадання й готується у майбутньому звернутися до суду.

"Настане момент, коли росіяни постануть не лише перед міжнародними судами, а й перед кримінальними судами. І ми подамо позови по всіх випадках, які задокументували" – резюмував голова Холдингу.

Професор Марко Міланович, експерт з міжнародного права з Університету Редінга, каже, що є кілька варіантів продовження справи, але перспективи успіху менш певні.

"Хоч які правові варіанти вибере "Метінвест", це дуже складний процес, і хоча пограбування, на жаль, є досить поширеним під час війни, вчинити позов на державу-грабіжника та отримати компенсацію вдається вкрай рідко", - пояснив він.