Арештовано ще низку активів Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії

Суд додатково арештував низку активів підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з РФ , повідомляє Служба безпеки України.

Арештовано:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн

банківські рахунки на 1,3 млн грн

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ , бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ . Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.