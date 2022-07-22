Арештовано ще низку активів Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії

Серед арештованих активів - банківські рахунки та готелі, інформує ZN.ua.

Арештовано ще низку активів Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії
© Офіс президента

Суд додатково арештував низку активів підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з РФ, повідомляє Служба безпеки України.

Арештовано:

  • корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;
  • банківські рахунки на 1,3 млн грн;
  • дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
  • приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

У ході досудового розслідування СБУ отримала докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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