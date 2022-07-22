Російська ракета "дісталася" Болгарії: фото з місця НП

Російська ракета "дісталася" Болгарії: фото з місця НП

На пляж у Болгарії винесло фрагмент російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це повідомляє місцеве видання Сега.

Інцидент стався між містами Поморіє та Ахелой. Частину ракети винесло на пляж перед готелем. Відпочиваючі сповістили службу надзвичайних ситуацій.

Фахівці зазначають, що це частина від ракети "Панцир-С1", яка після запуску відділяється і вже не несе загрози.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії на узбережжях Болгарії виявили близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями. Лише одна з них була вибухонебезпечною.


Алексей Ионов, politeka.net





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