Скільки принесе бюджету України конфіскація майна Комуністичної партії — дослідження

Мова про десятки мільйонів гривень.

Скільки принесе бюджету України конфіскація майна Комуністичної партії — дослідження
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Комуністична партія в Україні — найбагатша з-поміж заборонених проросійських партій: конфіскація її майна може принести державному бюджету України десятки мільйонів гривень, свідчить дослідження громадської організації «Рух Чесно».

Конфіскувати майно КПУ мають на основі липневого рішення Восьмого апеляційного суду Львова про заборону діяльності цієї партії. Усе майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень має бути передане у власність держави.

Згідно із ухвалою про забезпечення позову, партія володіє 61 об'єктом нерухомості — квартирами, офісами, гаражами та навіть земельними ділянками.

Загалом площа офісів та квартир партії перевищує 4,5 тисячі квадратних метрів. В ухвалі суду відсутні дані про площу приміщень, які належать партії, але «Руху Чесно» вдалося порівняти ці дані із звітом партії за 4 квартал 2019 року. В ухвалі суду вказано одразу 10 об'єктів нерухомості, яких немає у партійній звітності, тож загальна площа майна партії суттєво більша за вказані 4,5 тисячі м?.

Одне з найбільших приміщень (майже 800 м?) КПУ має у Києві поруч зі станцією метро Політехнічний інститут. Будинок на вулиці Гаврилишина, 7 складається з двох частин: 7-поверхової та 2-3 поверхової. Із наявних даних складно сказати, які саме приміщення у цьому будинку належать партії. Втім, зважаючи на площу, воно в будь-якому випадку є цінним.

Нерухомість КПУ розкидана по всій країні — від Закарпаття до Луганщини й від Криму до Сумщини. Найбільше об’єктів партія має на Донеччині, Луганщині та у Криму. Лише у Сімферополі на вулиці Долгоруковській партія має сім квартир та офісів. На цей момент більшість нерухомості комуністів перебуває на тимчасово окупованих територіях (34 з 61 об'єктів).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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