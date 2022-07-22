Європейський Союз наклав санкції на акторів-путіністів Безрукова і Машкова

Російські актори Володимир Машков та Сергій Безруков, які підтримують напад РФ на Україну, за свої антиукраїнські позиції потрапили під санції Європейського Союзу. ЄС оприлюднив сьомий пакет санкцій проти держави-терориста, в якому опинилися 57 організацій та громадян РФ, і ці двоє зірок-путіністів – у їх числі.

У документі, який з'явився на сайті Офіційного журналу ЄС, повідомляється, що Безруков та Машков підтримують злочинні дії влади Кремля та вбивства мирних українців, а також активно займаються пропагандою. Після введення санкцій на російських знаменитостей чекає заборона на поїздки та заморожування активів, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com

У джерелі зазначається, що Володимир Машков всяляко підтримує дії РФ проти України. Також актор підтримав заявку Володимира Путіна на його переобрання у 2018 році. Крім того, він був представником президента РФ на виборах.

Людей, які осмілилися виступити проти війни в України, Машков назвав "нелюдами". Роблячи таку заяву, актор мав і на увазі свою доньку. Марія Машкова, яка з родиною живе в США, засудила напад РФ на Україну, а свого батька назвала "жертвою російської пропаганди". Акторка також зізналася, що правду про напад Росії на Україну їй розповів київський хореограф, який викладає танці її дітям.

Фото: instagram.com/vladimirmashkov.ru

Що стосується Безрукова, то, як зазначили у санкційному списку, він "поширював активну пропаганду на підтримку агресивних дій РФ проти України, а також виправдовував дії Росії під час виступу перед російськими солдатами в так званій "ДНР". Зірка "Бригади" зі сцени заявив, що армія РФ в Україні "виконуює свій обов'язок"

В 2014 році Безруков підписав відкритого листа діячів російської культури на підтримку позиції російської влади, яка окупувала український Крим. Тоді він називав себе пацифістом і додав, що "брати-кримчани просять про допомогу".

Новину про потрапляння в санкційний список актор прокоментував у своєму Telegram-каналі, написавши, що "якщо потрібно відмовитися від світових гастролей та проектів, щоб бути частиною російської культури - ОК".

Фото: instagram.com/fsbezrukov

В списку також опинилися: заступник прем'єр-міністра РФ Андрій Білоусов, син голови "Ростеху" Сергій Чемезов, мер Москви Сергій Собянін, лідер мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов, фонд "Рускій мір", рух "Юнармія" та "Сбербанк".

Нагадаємо, Сергій Безруков внесений до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, тоді як Машкова у цьому списку поки що немає.


Любов Блажко, Апостроф





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