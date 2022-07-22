На Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді.

На Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУ
© СБУ

СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав загарбникам інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до «розстрільних груп» окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник передавав своєму куратору в РФ карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів ЗСУ, а також підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Отриману інформацію війська РФ збиралися використати для проведення масованих ракетних обстрілів по стратегічно важливій інфраструктурі.

Зрадником виявився мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів.

За інформацією контррозвідників СБУ, «куратор» від ГРУ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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