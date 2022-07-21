Жителі окупованого Маріуполя залишаються без домівок: рашисти знесуть 35 будинків у центрі міста

Окупанти планують знести 35 багатоквартирних будинків в Маріуполі, залишивши містян без житла – повідомив радник мера окупованого міста Петро Андрющенко.

«Нам передали план знесення та ремонту будинків Центрального району по мікрорайонах 17-23 (частково). Та отримали підтвердження її дійсності на зараз», - написав Андрющенко.

За його словами, цей мікрорайон навіть не чверть міста. Але така сама ситуація по всьому Маріуполю. За демонтажем не наступає ані ремонт, ані будівництво. Єдине анонсоване та фактичне будівництво на 1000 квартир за твердженням окупантів – на 2500 людей. З пріоритетом заселення умовних бюджетників.

«Маріупольці залишаються без житла. Без підготовки до зими. Без реальної надії її пережити з окупантами. Тому знов. Евакуюйтесь зараз поки є можливість. До осені залишилось менш півтора місяця, а жодного кроку до зимової підготовки не зроблено. Зима – поруч. Не зволікайте. Поки не пізно», - зазначив Андрющенко.

Радник мера додав список адрес, які окупанти зазначили як підлягаючи демонтажу, зазначивши, що, через складність співставлення плану та карти можуть бути певні неточності.

Перша черга:

вулиця Троїцька, 59

вулиця Купріна, 65

вулиця Купріна, 63/89

вулиця Купріна, 69

вулиця Купріна, 75

вулиця Купріна, 77

бульвар Шевченка, 357

бульвар Шевченка, 359

бульвар Шевченка, 359

бульвар Шевченка, 363

вулиця Сонячна, 1

вулиця Сонячна, 3

Друга черга:

вулиця Гранітна 128/35

вулиця Гранітна 162

вулиця Михайла Грушевського, 20

вулиця Михайла Грушевського, 14

вулиця Михайла Грушевського, 19

бульвар Шевченка, 341

бульвар Шевченка, 339

бульвар Шевченка, 287

бульвар Шевченка, 262

бульвар Шевченка, 234

бульвар Шевченка, 270

бульвар Шевченка, 274

вулиця Купріна, 73

вулиця Купріна, 75А

вулиця Троїцька, 44

вулиця Троїцька, 55

вулиця Троїцька, 32

вулиця Пилипа Орлика, 80

проспект Будівельників, 166

проспект Будівельників, 175

вулиця Сонячна, 17

вулиця Сонячна, 9

вулиця Сонячна, 7

Що робити маріупольцям?

Андрющенко також дав декілька порад, як зараз діяти маріупольцям.

Перше, використовуючи свої домові / квартальні / ОСББ / шкільні/ класні чати, групи, канали по всіх месседжерах спонукайте людей, що в місті гуртом атакувати звертатись до адміністрації окупантів з вимогою надати повні дані. По строкам, порядку виселення, порядку та місцю зберігання речей.

«Більше резонанс - більше шансів на рятування речей (якщо вціліли) і відтягнути знесення», - написав радник мера

Друге - тим самим шляхом за допомогою маріупольців шукайте хто забере, сховає, збереже речі. Рідні, друзі, близькі, сусіди.

«Нажаль, варіантів вивозу речей у великих об’ємах - немає. Однак, нагадую, що рятувати на зараз варто лише щось особливо цінне. Навіть не вартісне. Після перемоги отримуємо компенсацію від росіян за все. Навіть за це», - додав Андрющенко.

Третє - не їхати в місто одразу.

«Проблеми ви не вирішите гарантовано, а от проблем так само гарантовано наживете», - зазначив радник мера.

Четверте - продовжуємо допомагати армії та працювати на перемогу.

«Це єдиний надійний шанс на повернення, компенсацію та відбудову. А ми обов’язково переможемо», - нагадав Андрющенко.

Терміни демонтажу

За словами радника мера, головне заспокійливе це строки, адже один будинок окупанти демонтували протягом 10 днів.

«Кількості окупантів для демонтажу не прибавилось. Тобто виконання плану демонтажу 36 будинків має зайняти не менш 300 днів з поправкою на вітер. До листопада, коли демонтаж буде майже неможливий через погодні умови залишилось приблизно 100 днів. Тобто максимум - 10 домівок з червою позначкою. Тих, що цілком розтрощені та згорілі. Хай розбирають - нам менше клопоту за повернення», - резюмував Андрющенко.