Використовувався селянською біднотою та бомжами: як Путін "сів у калюжу" з іван-чаєм

Російського президента володимира путіна, який заявив про користь іван-чаю, вкотре підвело «дике невігластво».

Про це, як пише Poiteka.net, заявив російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров, коментуючи слова путіну про користь іван-чаю.

Раніше російська пропагандистська агенція ТАРС повідомила, що Путін має намір замінити напій Coca-Cola, виробник якого пішов з Росії, напоєм іван-чай. Відповідну вказівку отримає міністр сільського господарства РФ .

"Справді, це (Іван-чай, – ред.), напевно, корисніше, ніж якась Coca-Cola, там одна хімія", - заявив Путін.

Коментуючи хвалебні оди на користь іван-чаю, Олександр Невзоров зазначив, що «путін знову сів у калюжу».

«Т.н. «іван-чай» це звичайний кипрей, який в імператорській росії називався «копорський чай» і вважався грубим і дешевим фальсифікатом справжнього чаю. Використовувався лише селянською біднотою, бомжами та каторжниками, як замінник справжнього чаю», - повідомив Невзоров.

Журналіст також вказав на той факт, що російський письменник, етнограф і лексикограф Володимир Даль називає «копорський чай» підробкою, наводячи народні прислів'я «копорське крошеве і кислЕ і дешеве».

«За підмішування «копорського» чаю до справжнього – торговців «били батогами та виганяли», – повідомив Невзоров.