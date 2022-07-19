150 мін та снарядів: росіяни знову обстріляли Сумщину з артилерії, гранатометів та іншої зброї

За минулу добу, 18 липня, російські окупанти вкотре обстріляли Сумську область з різнокаліберної артилерії, кулеметів та гранатометів. Внаслідок дій загарбників пошкоджено об’єкти цивільної та господарчої інфраструктури. Про це в Telegram повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

За словами посадовця, від ворожих обстрілів постраждали Глухівська, Есманьська, Хотіньська та декілька інших громад.

«З пів на одинадцяту ранку росіяни почали обстрілювати наші території. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів. У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт», – написав Живицький.

Очільник Сумської ОВА зазначив, що від злочинних дій російських загарбників поранень зазнали двоє людей.