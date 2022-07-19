Борис Джонсон поки що залишається: у скандалі новий несподіваний поворот, що буде далі

Прем'єр-міністр Борис Джонсон не піде у відставку з посади глави британського уряду прямо зараз, він буде доти, доки консерватори не оберуть нового лідера

Справа в тому, що Палата громад відмовилася підтримати вотум недовіри уряду Джонсона. Проти винесення вотуму проголосували 349 депутатів, за 238. Про це повідомляє видання The Guardian.

Тепер Борис Джонсон виконуватиме обов'язки голови Консервативної партії та уряду до призначення нового прем'єр-міністра. Обрання нового глави парламенту має відбутися у вересні.

Голосування щодо вотуму недовіри уряду Джонсона ініціював сам уряд. Це стало реакцією на спроби Лейбористської партії та інших опозиційних сил домогтися відставки Джонсона та його кабміну зараз, не чекаючи на нові парламентські вибори.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що розмірковує над тим, щоби піти з політики. Він не відмовлятиметься від свого депутатського мандату зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.