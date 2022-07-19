Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони

У Нікополі загроза артобстрілу триває і досі.

Російські війська накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони
© Валентин Резніченко / Telegram

Російські війська в ніч на вівторок, 19 липня, обстріляли Нікополь, а також ударили з артилерії по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі, повідомив вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує ZN.ua.

“По Нікополю випустили до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. У місті пошкоджені кілька приватних будинків і електромережі. На місці працюють електрики”, - повідомив він деталі щодо Нікополю.

На щастя люди внаслідок атаки по місту не постраждали.

Як зазначив у свою чергу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, у Нікопольському районі тривога триває відучора, тобто уже близько 19 годин.

Щодо Криворізького району, там окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. Обійшлось без жертв і без руйнувань.


Ірина Знась, ZN.ua





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