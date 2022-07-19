«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами

У Державній міграційній службі радять громадянам, в яких відібрали документи, звертатися особисто, щоб отримати нові, інформує ZN.ua.

«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами

Російські окупанти, нехтуючи нормами міжнародного права, продовжують примусову депортацію українців на тимчасово захоплених територіях. В людей забирають документи, позбавляючи можливості повернутися додому.

Однією з депортованих українок стала Жанна Милащенко. Жінку вивезли з Маріуполя до Криму.

«Я, громадянка України, Милащенко Жанна Миколаївна, знаходжуся на ТОТУ АР Крим. Мене вивезли з Маріуполя. В мене немає документів. Їх забрали росіяни. Я хочу вернутися в Україну. Це моя Батьківщина. Благаю, допоможіть», - ці слова пані Жанна написала на аркуші паперу і сфотографувалася з ним.

Світлину опублікувала у Facebook її донька Оксана. Вона ж розповіла історію своєї родини та країни.

Родичі депортованої українки зверталися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини, подавали звернення до міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук і президента України Володимира Зеленського.

Звернення перенаправили до Державної міграційної служби, 15 липня Служба відповіла, що Жанна Милащенко має «особисто звернутися із заявою про отримання паспорту замість вкраденого або втраченого на території України».

Запитання про те, як жінка без документів і грошей зможе повернутися до України, щоб подати заяву, у посадовців ДМС не виникло.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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