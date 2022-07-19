Очне навчання в Україні наразі можуть забезпечити лише 19% навчальних закладів — ДСНС

Значна частина освітніх закладів не має належних захисних споруд та укриттів, інформує ZN.ua.

Лише 19% навчальних закладів України мають належні захисні споруди для учасників освітнього процесу і готові до очної форми навчання. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією відомства, більш ніж 26 тисяч закладів, освіту в яких здобуває близько 7,6 мільйонів школярів та студентів, потребують укриттів. Натомість 2,9 тисячі закладів мають власні захисні споруди. Ще частина використовує для укриття переобладнані будівлі іншого призначення.

«Станом на 15 липня 2022 року лише 11% закладів освіти (це близько 2,9 тис.) мають власні захисні споруди цивільного захисту, в яких можуть розміститися тільки 12% учасників освітнього процесу (близько одного мільйона чоловік). Ще 10% закладів освіти (близько 2, 5 тис.) з 9% учасників освітнього процесу у них (близько 720 тис. осіб) організували укриття у власних спорудах подвійного призначення. Ще 2% закладів (близько 471 закладів, в яких навчається 110 тисяч школярів та студентів) організували укриття в спорудах інших суб’єктів господарювання», – сказано у повідомленні ДСНС.

Таким чином, до початку освітнього процесу в очній формі навчання на сьогодні готові 19% закладів освіти, в яких здобуватимуть освіту майже 20% учасників освітнього процесу.

У відомстві зазначають, що голова ДСНС Сергій Крук дав доручення вжити вичерпні заходи щодо прискорення обстеження будівель та споруд закладів освіти з метою забезпечення укриття учасників освітнього процесу на регіональному рівні, а також спільно із місцевими органами влади забезпечити облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовоюЗнищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Відсторонення Баканова і Венедіктової: в США заявили, що ситуація не вплине на передачу розвідданих УкраїніВідсторонення Баканова і Венедіктової: в США заявили, що ситуація не вплине на передачу розвідданих Україні
Переговори з Росією можливі лише після військової поразки агресора – КулебаПереговори з Росією можливі лише після військової поразки агресора – Кулеба
Путін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – БорельПутін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – Борель
Греція висловила протест Сербії та Україні через вантаж АН-12, що розбився внаслідок авіакатастрофиГреція висловила протест Сербії та Україні через вантаж АН-12, що розбився внаслідок авіакатастрофи
Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і ЗаходуFocus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу
Мобілізація в Україні: чи вистачає військових на фронтіМобілізація в Україні: чи вистачає військових на фронті
Тіньовий міністр оборони Канади закликає збільшити військову та фінансову допомогу УкраїніТіньовий міністр оборони Канади закликає збільшити військову та фінансову допомогу Україні
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Newsweek: Ексголовнокомандувач сил НАТО сказав, коли і як закінчиться війна в УкраїніNewsweek: Ексголовнокомандувач сил НАТО сказав, коли і як закінчиться війна в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости