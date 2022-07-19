Очне навчання в Україні наразі можуть забезпечити лише 19% навчальних закладів — ДСНС

Лише 19% навчальних закладів України мають належні захисні споруди для учасників освітнього процесу і готові до очної форми навчання. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За інформацією відомства, більш ніж 26 тисяч закладів, освіту в яких здобуває близько 7,6 мільйонів школярів та студентів, потребують укриттів. Натомість 2,9 тисячі закладів мають власні захисні споруди. Ще частина використовує для укриття переобладнані будівлі іншого призначення.

«Станом на 15 липня 2022 року лише 11% закладів освіти (це близько 2,9 тис.) мають власні захисні споруди цивільного захисту, в яких можуть розміститися тільки 12% учасників освітнього процесу (близько одного мільйона чоловік). Ще 10% закладів освіти (близько 2, 5 тис.) з 9% учасників освітнього процесу у них (близько 720 тис. осіб) організували укриття у власних спорудах подвійного призначення. Ще 2% закладів (близько 471 закладів, в яких навчається 110 тисяч школярів та студентів) організували укриття в спорудах інших суб’єктів господарювання», – сказано у повідомленні ДСНС.

Таким чином, до початку освітнього процесу в очній формі навчання на сьогодні готові 19% закладів освіти, в яких здобуватимуть освіту майже 20% учасників освітнього процесу.

У відомстві зазначають, що голова ДСНС Сергій Крук дав доручення вжити вичерпні заходи щодо прискорення обстеження будівель та споруд закладів освіти з метою забезпечення укриття учасників освітнього процесу на регіональному рівні, а також спільно із місцевими органами влади забезпечити облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.