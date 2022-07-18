Путін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – Борель

Європейський лідер закликав не послаблювати санкції проти РФ, інформує ZN.ua.

Путін розраховує на демократичну втому країн ЄС від війни в Україні – Борель
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Європейці не повинні втомлюватися у своїх зусиллях щодо відображення російського вторгнення в Україну, заявив у понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, попередивши, що Владімір Путін спробує використати «демократичну втому».

Виступаючи після переговорів із міністрами закордонних справ ЄС, Боррель сказав, що російський лідер «вважає демократії слабкими», і закликав Європу дотримуватись своїх рішень озброїти Україну та ввести санкції проти Москви.

"Я впевнений, що Путін розраховує на демократичну втому", - сказав він, відповідаючи на запитання про побоювання, що лідери ЄС незадоволені внутрішніми економічними витратами через санкції та перебоями з постачанням енергоресурсів Росією.

«Уряди держав-членів ЄС мають продовжувати відстоювати ухвалені ними рішення. Вони ухвалили рішення про обмежувальні заходи щодо російської економіки і мають його дотримуватися.

«Для нас це перевірка нашої стабільності на рівні наших суспільств. Ми маємо бути досить жорсткими, щоб триматися. У нас немає вибору — і в українців також», - цитує його слова AFP.

ЄС розгорнув низку ескалаційних пакетів санкцій проти Москви після її вторгнення до України у лютому.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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