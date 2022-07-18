Business Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світу
Колишній директор Ради національної безпеки США пояснила, чому російська агресія проти України вже має глобальний характер і чому подорожчання пального - це далеко не найгірший її наслідок, інформує
Російська війна проти України - це «надзвичайно трансформативна» подія, яка потенційно може дати поштовх для початку інших конфліктів по всьому світу.
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За словами експерта, російське вторгнення вже призвело до «глобальних наслідків», які виходять далеко за межі України і Росії чи й навіть країн НАТО і ЄС. Гілл вказала на кризи в продовольчій безпеці, на глобальному енергетичному ринку, а також на «прецедент, який створив Путін для подібної активності в інших місцях». Чи може російська війна проти України призвести до конфлікту між великими державами? На думку Гілл, «такий ризик завжди є».
«В цьому питанні я хочу бути дуже обережною, тому що, звісно, Путін хоче, щоб ми повірили, ніби це опосередкована війна з НАТО. Він говорить всім про це, але насправді це загарбницька війна», - наголосила вона.
Однак, вона додала, що існує серйозний ризик, що російська агресія «розпалить інші конфлікти, як колись Арабська весна».
«Арабська весна була спровокована зростанням цін на продовольство через нестачу продуктів, а також зростанням інфляції і безробіття. Якщо путінська війна проти України ускладнить проблеми, які в нас вже були через COVID-19 й інші події, це ускладнення може розпалити конфлікти в інших місцях. І не обов'язково вони будуть між великими державами», - сказала Гілл.