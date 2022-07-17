Шольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії

Канцлер ФРН стверджує, що Путітна з його неоколоніалізмом треба зупинити за будь-яких обставин, інформує ZN.ua.

Шольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії
© depositphotos / Ale_Mi

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії, оскільки необхідно зупинити російського диктатора Володимира Путіна "з його неоколоніальним" курсом", повідомляє Ліга.Новини з посиланням на T-online.

"У будь-якому випадку Путіна треба зупинити з його "неоколоніальним" курсом", - наголосив він.

За його словами, "цей шлях непростий навіть для такої сильної та процвітаючої країни, як наша. Нам знадобиться витривалість".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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