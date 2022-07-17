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2022-07-17
Шольц закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії
Канцлер ФРН стверджує, що Путітна з його неоколоніалізмом треба зупинити за будь-яких обставин, інформує
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у статті для FAZ закликав німців готуватися до подальших труднощів через санкції проти Росії, оскільки необхідно зупинити російського диктатора Володимира Путіна "з його неоколоніальним" курсом",
"У будь-якому випадку Путіна треба зупинити з його "неоколоніальним" курсом", - наголосив він.
За його словами, "цей шлях непростий навіть для такої сильної та процвітаючої країни, як наша. Нам знадобиться витривалість".
Юлія Мельничук, ZN.ua