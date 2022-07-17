ISW: російські сили можуть активізувати спроби наземних атак на північ від Харкова найближчими днями

Путін, можливо, наказав російським військам захопити Харків та решту неокупованої Харківської області, незважаючи на вкрай низьку ймовірність успіху, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це вони написали у своєму щоденному зведенні 16 липня .

Однією з непрямих ознак того, що Кремль справді доручив повністю окупувати Харківську область, ISW називає спроби російських військ захопити село Дементіївка на півночі області, яке має обмежене значення для захисту території Росії від українських наступальних дій.